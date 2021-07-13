Через негоду в Україні без світла залишилися 130 населених пунктів
Фото: без світла залишились 130 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на ранок 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) без світла залишилися 130 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Відключення світла сталося у восьми областях:
- Дніпропетровська – 28 населених пунктів,
- Черкаська – 28,
- Житомирська – 23,
- Київська – 14,
- Запорізька – 13,
- Чернігівська – 9,
- Сумська – 8,
- Кіровоградська – 7.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що сьогодні дощі накриють центральні та західні області України. Температура повітря буде коливатись від +27 до +32.