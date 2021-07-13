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Через негоду в Україні без світла залишилися 130 населених пунктів

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Вівторок 13 липня 2021 08:10
Через негоду в Україні без світла залишилися 130 населених пунктів Фото: без світла залишились 130 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) без світла залишилися 130 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Відключення світла сталося у восьми областях:

  • Дніпропетровська – 28 населених пунктів,
  • Черкаська – 28,
  • Житомирська – 23,
  • Київська – 14,
  • Запорізька – 13,
  • Чернігівська – 9,
  • Сумська – 8,
  • Кіровоградська – 7.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що сьогодні дощі накриють центральні та західні області України. Температура повітря буде коливатись від +27 до +32.

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