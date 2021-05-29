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Из-за непогоды в Украине без света остались более 100 населенных пунктов

Автор: РБК-Украина

В Украине, по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, света нет в населенных пунктах пяти областей: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской - 13.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

РБК-Украина писало, что погода в Украине 29 и 30 мая ухудшится. На всей территории страны пройдут дожди и грозы, также ожидается похолодание.

В столице на выходных ожидается прохладная погода с дождями и грозами. 29-30 мая столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов днем, ночью +13 +15, а в воскресенье.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый день лета.

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