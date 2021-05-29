Через негоду в Україні без світла залишилися більше 100 населених пунктів

В Україні, станом на ранок 29 травня, без електропостачання залишилися 108 населених пунктів. Через сильні пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Так, світла немає у населених пунктах п'яти областей: Київській - 44, Чернігівській - 22, Черкаській - 15, Кіровоградській - 14 та Житомирській - 13.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
РБК-Україна писало, що погода в Україні 29 і 30 травня погіршиться. На всій території країни пройдуть дощі і грози, також очікується похолодання.
У столиці на вихідних очікується прохолодна погода з дощами та грозами. 29-30 травня стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів вдень, вночі +13 +15, а у неділю.
Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в перший день літа.