Из-за непогоды в Украине погиб человек и пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в селе Постойное (Ровенская область) из-за сильного ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб человек и пострадал один ребенок, которого госпитализировали в больницу.

Напомним, что из-за непогоды в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях. А в селе Голодьки (Киевская область) в результате порывов ветра было повреждено кровлю школы, в городе Буча из-за сильного ветра было повалено около 50 деревьев.

РБК-Украина писало, что вчера на Киев обрушился ураган, в результате которого образовались пробки на дорогах. В Киеве подразделениями ГСЧС было осуществлено 12 выездов для уборки деревьев, поваленных в результате порывов ветра.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, в Украине сегодня гроза и дожди по всей территории страны. В западных и восточных, а также южных и северных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +26+29, ночью ожидается +13+17. Только в Крыму и Крымской области без осадков.