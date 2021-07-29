Из-за непогоды в Украине остались без света 120 населенных пунктов
Фото: в Украине обесточены 120 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 7 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) обесточены 120 населенных пунктов. Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отключение света произошло в пяти областях:
- Львовской - 44 населенных пункта,
- Черновицкой - 25,
- Житомирской - 20,
- Ивано-Франковской - 20,
- Тернопольской - 11.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, что сегодня синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей Украины.