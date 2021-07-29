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Из-за непогоды в Украине остались без света 120 населенных пунктов

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Четверг 29 июля 2021 08:35
Из-за непогоды в Украине остались без света 120 населенных пунктов Фото: в Украине обесточены 120 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на 7 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) обесточены 120 населенных пунктов. Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отключение света произошло в пяти областях:

  • Львовской - 44 населенных пункта,
  • Черновицкой - 25,
  • Житомирской - 20,
  • Ивано-Франковской - 20,
  • Тернопольской - 11.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что сегодня синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей Украины.

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