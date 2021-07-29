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Дожди сегодня обойдут четыре области: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 29 июля 2021 08:00
Дожди сегодня обойдут четыре области: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей Украины. Только юг обойдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут в большинстве областей. Дождливая погода обойдет только Николаевскую, Запорожскую, Одесскую и Херсонскую области.

На западе днем будет +27+30, а ночью +15+19.

На севере страны днем будет +29+31, а ночью +16+19.

В восточных областях прогнозируют днем +30+32, а ночью +17+19.

На юге будет днем +30+35, а ночью +19+22.

В центре будет днем +29+31, а ночью +17+20.

Дожди сегодня обойдут четыре области: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +29+31, а ночью +18+20.

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