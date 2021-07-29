Дожди сегодня обойдут четыре области: прогноз погоды на сегодня
Фото: сегодня в Украине будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей Украины. Только юг обойдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди будут в большинстве областей. Дождливая погода обойдет только Николаевскую, Запорожскую, Одесскую и Херсонскую области.
На западе днем будет +27+30, а ночью +15+19.
На севере страны днем будет +29+31, а ночью +16+19.
В восточных областях прогнозируют днем +30+32, а ночью +17+19.
На юге будет днем +30+35, а ночью +19+22.
В центре будет днем +29+31, а ночью +17+20.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +29+31, а ночью +18+20.