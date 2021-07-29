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Через негоду в Україні залишилися без світла 120 населених пунктів

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Четвер 29 липня 2021 08:35
Через негоду в Україні залишилися без світла 120 населених пунктів Фото: в Україні знеструмені 120 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на 7 ранку внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) знеструмлені 120 населених пунктів. Причиною відключення стало спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Відключення світла сталося в п'яти областях:

  • Львівській - 44 населених пункти,
  • Чернівецькій - 25,
  • Житомирській - 20,
  • Івано-Франківській - 20,
  • Тернопільській - 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що сьогодні синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей України.

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