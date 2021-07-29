Через негоду в Україні залишилися без світла 120 населених пунктів
Фото: в Україні знеструмені 120 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 7 ранку внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) знеструмлені 120 населених пунктів. Причиною відключення стало спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Відключення світла сталося в п'яти областях:
- Львівській - 44 населених пункти,
- Чернівецькій - 25,
- Житомирській - 20,
- Івано-Франківській - 20,
- Тернопільській - 11.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, що сьогодні синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей України.