Через негоду в Україні обмежено рух транспорту у двох областях

Ілюстративне фото (facebook.com/SADindonetsk)

Рух обмежено у Кіровоградській та Миколаївській областях

Через негоду в Україні повністю обмежено рух на окремих трасах у Кіровоградській області, а у Миколаївскій області обмежено рух вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Як зазначається, через різке ускладнення погодним умові для упередження виникнення ускладнень дорожнього руху сьогодні з 15:00 у Кіровоградській області обмежено рух для всіх видів транспорту на трасах:

М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине, км 40+000 - км 72+088 (від м. Олександрія до межі і з Дніпропетровською областю);

М-13 Кропивницький - Платонове, км 0+000 - км 76+432 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю);

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 70+360 - км 153+196 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю);

Н-23 Кропивницький - Кривий ріг - Запоріжжя, км 0+000 - км 81+735 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю).

Також повідомляється, що у Миколаївській області через сильний сніг та ожеледицю та для недопущення заторів з 12:00 обмежено рух для великовагових та маршрутних транспортних засобів на трасі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, км 43+580 - км 225+844 (від межі із Кіровоградською областю до межі м. Миколаїв).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області на трасі Н-24 через негоду сьогодні зранку було обмежено рух вантажівок. Обмеження планувалося зняти з 12 години, втім їх дія була продовжена.