Через негоду в Україні обмежено рух транспорту у двох областях

Рух обмежено у Кіровоградській та Миколаївській областях
Через негоду в Україні повністю обмежено рух на окремих трасах у Кіровоградській області, а у Миколаївскій області обмежено рух вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".
Як зазначається, через різке ускладнення погодним умові для упередження виникнення ускладнень дорожнього руху сьогодні з 15:00 у Кіровоградській області обмежено рух для всіх видів транспорту на трасах:
Також повідомляється, що у Миколаївській області через сильний сніг та ожеледицю та для недопущення заторів з 12:00 обмежено рух для великовагових та маршрутних транспортних засобів на трасі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, км 43+580 - км 225+844 (від межі із Кіровоградською областю до межі м. Миколаїв).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області на трасі Н-24 через негоду сьогодні зранку було обмежено рух вантажівок. Обмеження планувалося зняти з 12 години, втім їх дія була продовжена.