Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 102 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня ночью из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 55 н.п., Тернопольская - 18 н.п., Волынская - 12 н.п., Киевская - 9 н.п. и Житомирская - 8 н.п.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Сегодня ночью и утром во всех областях порывы ветра 15-20 м/сек.

Кроме того, по данным синоптиков Украинского Гидрометцентра, сегодня дожди накроют север, частично центр и юг, а также восток Украины. Похолодает в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днеропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Синоптики сообщали, что в столице Украины, Киеве, дождя сегодня не будет, но утром идет небольшой дождь и сильные порывы ветра.

Ранее в Укргидрометцентре в комментарии РБК-Украина сообщали, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.