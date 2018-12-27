Через негоду без світла залишаються близько сотні населених пунктів

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

У п'яти областях залишаються знеструмленими 104 населених пункти

Станом на 27 грудня через негоду в Україні без світла залишаються 104 населених пункти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті дощів, мокрого снігу та поривів вітру знеструмленими залишаються 104 населених пункти в п'яти областях. Зокрема, у Дніпропетровській області - 65, Полтавській - 18, Кіровоградській - 10, Донецькій - 8 і Чернівецькій - 3 населених пункти.

Також повідомляється, що бригади обленерго вживають заходи по відновленню електропостачання знеструмлених населених пунктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкасах у зв'язку зі снігопадами призупинили навчання у школах, позашкільних закладах та училищах. Навчальний процес припинено з 26 по 29 грудня включно.

Крім того, через снігопади в Полтавській області призначили додаткові поїзди. Незважаючи на обмеження щодо автомобільного транспорту, рух приміських та пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснювалося в штатному режимі.