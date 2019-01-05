Через негоду без світла залишаються 13 населених пунктів

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Знеструмленими залишаються 13 населених пунктів у трьох областях

Через ускладнення погодних умов в Україні внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмленими залишаються 13 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 13 населених пунктів. У Чернігівській області залишаються знеструмленими 5 населених пунктів, у Запорізькій - 4 і Луганській - 4.

На даний момент бригади обленерго проводять заходи по відновленню електропостачання населених пунктів.

Нагадаємо, в кінці грудня в Черкасах в зв'язку зі снігопадами призупинили навчання у школах, позашкільних закладах та училищах. Навчальний процес був припинений з 26 по 29 грудня включно.

Крім того, через снігопади в Полтавській області призначили додаткові поїзди. Незважаючи на обмеження з автомобільного транспорту, рух приміських та пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснювався в штатному режимі.