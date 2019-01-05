ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Через негоду без світла залишаються 13 населених пунктів

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 09:18
Через негоду без світла залишаються 13 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Знеструмленими залишаються 13 населених пунктів у трьох областях

Через ускладнення погодних умов в Україні внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмленими залишаються 13 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 13 населених пунктів. У Чернігівській області залишаються знеструмленими 5 населених пунктів, у Запорізькій - 4 і Луганській - 4.

На даний момент бригади обленерго проводять заходи по відновленню електропостачання населених пунктів.

Нагадаємо, в кінці грудня в Черкасах в зв'язку зі снігопадами призупинили навчання у школах, позашкільних закладах та училищах. Навчальний процес був припинений з 26 по 29 грудня включно.

Крім того, через снігопади в Полтавській області призначили додаткові поїзди. Незважаючи на обмеження з автомобільного транспорту, рух приміських та пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснювався в штатному режимі.

На пожежах в Україні за два дні загинули майже 30 осіб Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Новини України ДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся