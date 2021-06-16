Через негоду без світла залишилися майже 180 населених пунктів

В Україні зранку 16 червня без світла залишились 177 населених пунктів. Через ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Так, станом на 07:00, знеструмлено 177 населених пунктів у 8 областях, а саме: Дніпропетровська – 47, Донецька – 39, Полтавська – 28, Кіровоградська – 27, Черкаська – 21, Київська – 11, Чернівецька – 3 та Запорізька – 1.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні утримається тепла погода по всій території. Водночас, синоптики прогнозують дощ з грозами.

РБК-Україна писало, що цього тижня погоду в країні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.

В Україні продовжують майже щодня йти дощі другий тиждень поспіль.