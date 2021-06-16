ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через негоду без світла залишилися майже 180 населених пунктів

Новость на русском →
Середа 16 червня 2021 08:15
Через негоду без світла залишилися майже 180 населених пунктів Фото: без світла залишились 177 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні зранку 16 червня без світла залишились 177 населених пунктів. Через ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

Так, станом на 07:00, знеструмлено 177 населених пунктів у 8 областях, а саме: Дніпропетровська – 47, Донецька – 39, Полтавська – 28, Кіровоградська – 27, Черкаська – 21, Київська – 11, Чернівецька – 3 та Запорізька – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні утримається тепла погода по всій території. Водночас, синоптики прогнозують дощ з грозами.

РБК-Україна писало, що цього тижня погоду в країні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.

В Україні продовжують майже щодня йти дощі другий тиждень поспіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство дожди электричество
NEWS
Другий день поспіль більше 1 тисячі випадків: МОЗ оновив COVID-статистику
Другий день поспіль більше 1 тисячі випадків: МОЗ оновив COVID-статистику
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО