Из-за непогоды обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 56 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 1 декабря в результате ухудшения погоды (порывы ветра) обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня, 1 декабря, первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на Западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.