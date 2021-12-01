Через негоду знеструмлено 56 населених пунктів у п'яти областях

В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 56 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Станом на ранок, 1 грудня внаслідок погіршення погоди (пориви вітру) знеструмлено 56 населених пунктів у п'яти областях:
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, перший день зими Україну накриють снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1.