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Через негоду знеструмлено 56 населених пунктів у п'яти областях

Автор: Марія Кучерявець

В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 56 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 1 грудня внаслідок погіршення погоди (пориви вітру) знеструмлено 56 населених пунктів у п'яти областях:

  • Івано-Франківська - 37,
  • Чернігівська - 8,
  • Чернівецька - 6,
  • Закарпатська - 3,
  • Донецька - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, перший день зими Україну накриють снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1.

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