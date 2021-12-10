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Из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в трех областях

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 08:11
Из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в трех областях Фото: из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в результате ухудшения погодных условий без света остались 107 населенных пунктов. Из-за чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 10 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, а именно:

  • Житомирская - 40,
  • Киевская - 37,
  • Черниговская - 30.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня в Украине ожидается потепление, днем местами до +14. В Житомирской и Винницкой областях будут идти дожди, а на Западе - с мокрым снегом на остальныхтерриториях без осадков.

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