Через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях
Фото: через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні внаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 107 населених пунктів. Через що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Станом на ранок, 10 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлено 107 населених пунктів у трьох областях, а саме:
- Житомирська - 40,
- Київська - 37,
- Чернігівська - 30.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується потепління, вдень місцями до +14. У Житомирський та Вінницькій областях йтимуть дощі, а на заході - з мокрим снігом, на решті територій без опадів.