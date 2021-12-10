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Через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 08:11
Через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях Фото: через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні внаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 107 населених пунктів. Через що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 10 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлено 107 населених пунктів у трьох областях, а саме:

  • Житомирська - 40,
  • Київська - 37,
  • Чернігівська - 30.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується потепління, вдень місцями до +14. У Житомирський та Вінницькій областях йтимуть дощі, а на заході - з мокрим снігом, на решті територій без опадів.

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