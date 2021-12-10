Потепление, но на западе дожди с мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 10 декабря в Украине ожидается потепление, днем местами до +14. В Житомирской и Винницкой областях пройдут дожди, а на западе - с мокрым снегом, на остальных территориях без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и утром в большинстве областей страны ожидается туман, в западных, местами и в северных областях на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха, по данным Укргидрометцентра, составит:

в западных областях днем от 0 до +6 градусов, ночью от -4 до 0;

на севере страны +5 +8 градусов днем, а ночью +1 +5;

в восточных областях днем +5 +7, ночью +3 +6;

на юге страны от +10 до +14 днем, а ночью +3 +6 градусов;

в центральных областях днем +6 +10 градусов, ночью от +1 до +6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха днем составит +6 +8 градусов, а ночью +2 +4.