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Через негоду знеструмлено 100 населених пунктів у трьох областях

Неділя 12 липня 2020 10:27
Через негоду знеструмлено 100 населених пунктів у трьох областях
Автор: Роман Калиниченко

У Львівській області знеструмлено 54 населених пункти

У результаті негоди без світла залишилося 100 населених пунктів у трьох західних областях. Найбільше постраждала Львівська область.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Там розповіли, що причиною знеструмлення стало ускладнення погодних умов. Внаслідок сильних дощів та шквального вітру спрацювала система захисту ліній електропередач.

"Станом на 7:00, 12 липня, знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська область - 54, Рівненська - 29 і Закарпатська - 17. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, на заході України кілька тижнів поспіль не вщухали грозові дощі з градом.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні сьогодні.

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