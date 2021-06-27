Из-за непогоды несколько самолетов не смогли сесть в Одессе

Самолет, который следовал из Ираклиона в Одессу, сперва кружил над морем, а потом над Молдовой. Спустя полчаса он приземлился в Кишиневе.

Тем временем самолет из Вроцлава, следующий в Одессу, наворачивал круги в небе.