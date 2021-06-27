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Из-за непогоды несколько самолетов не смогли сесть в Одессе

Автор: Даша Харченко

Несколько самолетов не смогли приземлиться в Одессе из-за непогоды. Один приземлился в Кишиневе, а второй наворачивал круги в небе.

Об этом сообщает 048.ua.

Самолет, который следовал из Ираклиона в Одессу, сперва кружил над морем, а потом над Молдовой. Спустя полчаса он приземлился в Кишиневе.

Тем временем самолет из Вроцлава, следующий в Одессу, наворачивал круги в небе.

Напомним, днем 25 мая Львов накрыла мощная буря и ливень. Непогода повалила деревья, в результате чего горожане наблюдают проблемы с электроснабжением.

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