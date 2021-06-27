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Через негоду кілька літаків не змогли сісти в Одесі

Автор: Даша Харченко

Кілька літаків не змогли приземлитися в Одесі через негоду. Один приземлився в Кишиневі, а другий навертав кола в небі.

Про це повідомляє 048.ua.

Літак, який прямував з Іракліона до Одеси, спершу кружляв над морем, а потім над Молдовою. Через півгодини він приземлився в Кишиневі.

Тим часом літак з Вроцлава, наступний в Одесу, навертав кола в небі.

Нагадаємо, вдень 25 травня Львів накрила потужна буря і злива. Негода повалила дерева, в результаті чого городяни спостерігають проблеми з електропостачанням.

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