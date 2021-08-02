От непогоды во Львове погибли два человека

От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке.

Сейчас на месте работают все службы.

Также в результате значительных ливней и сильного ветра во Львове и области упали деревья и рекламный щит, не курсировал львовский электротранспорт.