RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Від негоди у Львові загинуло дві людини

Автор: РБК-Україна

Від негоди у Львові загинуло дві людини. Під час буревію у Стрийському парку на них впало дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з`ясовують.

Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.

Зараз на місці працюють усі служби.

Також внаслідок значних злив та сильного вітру у Львові та області впали дерева та рекламний щит, не курсував львівський електротранспорт.

Нагадаємо, що Чернівці накрила негода.

Також, ми писали про прогноз Укргідрометцентру на останній місяць літа.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрЛьвівпроисшествие