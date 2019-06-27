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Через негоду у Києві утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    27.06.2019 - 17:27
Через негоду у Києві утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки в Києві скували центр міста

Через негоду у Києві сьогодні, 27 червня, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Так, на лівому березі Києва пробки утворилися на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті, на Русанівці, Дарницькій площі, Дніпровській набережній. Також ускладнено рух на Південному мосту, мосту Метро і при виїзді на міст Патона з боку правого берега.

На правому березі затори утворилися в центральній частині столиці, на Набережному шосе, Великій Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, на Лук'янівці, проспекті Степана Бандери, вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-Крещатицька.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Київ обрушився ураган. За даними рятувальників, в результаті урагану в Києві постраждали чотири людини. Крім того, повідомляється, що в результаті падіння дерева в Бучі (Київська область) загинув чоловік.

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