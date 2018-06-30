Непогода в Украине: в "Укрзализныце" рассказали, как осуществляется движение поездов

Железнодорожники круглосуточно прилагают максимум усилий для устранения последствий непогоды

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" сообщает, что несмотря на непогоду движение поездов осуществляется, задержки поездов пока нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

"Железнодорожники оперативно реагируют на аварийные ситуации, вызванные непогодой. Несмотря на существенное ухудшение погоды прошлой ночью: сильный ветер, грозы, а иногда и град - движение пассажирских и грузовых поездов осуществлялся. Задержки поездов пока нет", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем в компании призвали с пониманием отнестись к ситуации.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Железнодорожники круглосуточно прилагают максимум усилий для устранения последствий непогоды", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось, из-за непогоды в Украине в Чернигове подтоплены почти 90 частных домовладений, 16 человек были эвакуированы, из которых троих передали медикам.