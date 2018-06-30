Непогода в Украине: в Чернигове подтоплены почти 90 частных домовладений, есть пострадавшие

Ликвидация последствий подтопления продолжается

Из-за непогоды в Украине в Чернигове подтоплены почти 90 частных домовладений, медикам передали трех человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

"30 июня в результате интенсивных осадков в г. Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуировали 16 человек, из которых 3 - переданы медицинским работникам", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды в Чернигове привлечены 59 спасателей, задействованы 18 единиц спецтехники, 2 резиновые лодки.

Как отмечается, сейчас 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств.

Фото: непогода в Чернигове (cn.dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине во Львовской области подтоплено 20 подвалов жилых домов.