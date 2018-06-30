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Непогода в Україні: в "Укрзалізниці" розповіли, як здійснюється рух поїздів

НовиниТранспорт    30.06.2018 - 21:13
Ілюстративне фото (pz.gov.ua)
Ілюстративне фото (pz.gov.ua)

Залізничники цілодобово докладають максимум зусиль для усунення наслідків негоди

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" повідомляє, що попри непогоду рух поїздів здійснюється, затримки поїздів наразі немає. Про це сказано у повідомленні прес-служби УЗ.

"Залізничники оперативно реагують на аварійні ситуації, спричинені негодою. Попри суттєве погіршення погоди минулої ночі: сильний вітер, грозу, а подекуди й град - рух пасажирських і вантажних поїздів здійснювався. Затримки поїздів наразі немає", - зазначили у прес-службі.

Разом з тим у компанії закликали з розумінням поставитися до ситуації.

"Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Залізничники цілодобово докладають максимум зусиль для усунення наслідків негоди", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомлялося, через негоду в Україні у Чернігові підтоплені майже 90 приватних домоволодінь, 16 людей були евакуйовані, з яких трьох передали медикам.

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Теги публікації: Гідрометцентр, Укрзалізниця  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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