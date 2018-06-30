Непогода в Україні: в "Укрзалізниці" розповіли, як здійснюється рух поїздів

Залізничники цілодобово докладають максимум зусиль для усунення наслідків негоди
Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" повідомляє, що попри непогоду рух поїздів здійснюється, затримки поїздів наразі немає. Про це сказано у повідомленні прес-служби УЗ.
"Залізничники оперативно реагують на аварійні ситуації, спричинені негодою. Попри суттєве погіршення погоди минулої ночі: сильний вітер, грозу, а подекуди й град - рух пасажирських і вантажних поїздів здійснювався. Затримки поїздів наразі немає", - зазначили у прес-службі.
Разом з тим у компанії закликали з розумінням поставитися до ситуації.
"Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Залізничники цілодобово докладають максимум зусиль для усунення наслідків негоди", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомлялося, через негоду в Україні у Чернігові підтоплені майже 90 приватних домоволодінь, 16 людей були евакуйовані, з яких трьох передали медикам.