UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Непогода в Украине: без света остались 317 населенных пунктов в шести областях

Автор: Мария Кучерявец

В Украине 31 января обесточены 317 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, по состоянию на утро, вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 317 населенных пунктов в 6 областях, а именно:

  • Львовская - 123,
  • Тернопольская - 56,
  • Ровенская - 54,
  • Хмельницкая - 38,
  • Волынская - 32,
  • Закарпатская - 14.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будет идти мокрый снег, который местами будет сопровождаться штормовым ветром.

Читайте РБК-Украина в Google News
Непогода в УкраинеЛиния электропередач