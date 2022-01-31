Негода в Україні: без світла залишилися 317 населених пунктів у шести областях

В Україні 31 січня знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Так, станом на ранок, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях, а саме:
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні по всій території України йтиме мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься штормовим вітром.