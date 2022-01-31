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Негода в Україні: без світла залишилися 317 населених пунктів у шести областях

Автор: Марія Кучерявець

В Україні 31 січня знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, станом на ранок, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях, а саме:

  • Львівська - 123,
  • Тернопільська - 56,
  • Рівненська - 54,
  • Хмельницька - 38,
  • Волинська - 32,
  • Закарпатська - 14.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні по всій території України йтиме мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься штормовим вітром.

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