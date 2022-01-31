Негода в Україні: без світла залишилися 317 населених пунктів у шести областях
Фото: негода залишила без світла 317 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні 31 січня знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Так, станом на ранок, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях, а саме:
- Львівська - 123,
- Тернопільська - 56,
- Рівненська - 54,
- Хмельницька - 38,
- Волинська - 32,
- Закарпатська - 14.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні по всій території України йтиме мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься штормовим вітром.