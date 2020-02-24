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Непогода в Україні: рятувальники закликають не виходити на вулицю

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 13:51
Непогода в Україні: рятувальники закликають не виходити на вулицю
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті непогоди в Україні зірвані криші та повалені дерева

Рятувальники наголошують на посиленні заходів власної безпеки через негоду в Україні та закликають громадян без зайвої необхідності не виходити на вулицю. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники також закликали слідкувати за пересуванням власних дітей.

"Рятувальники наголошують на посиленні заходів власної безпеки у цей період і закликають громадян без зайвої необхідності не виходити на вулицю. Необхідно також слідкувати за пересуванням власних дітей і пояснити їм, що не можна знаходитись біля дерев, стовпів, білбордів та малих архітектурних форм (металевих МАФів) у разі сильних поривів вітру", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що погода в Україні 24 лютого різко погіршилась, оголошено штормове попередження, сильні дощі та хуртовини

Разом з тим, у Львівській області через шквального вітру на залізничні колії впали дерева, в результаті чого збився графік руху п'яти поїздів.

Раніше повідомлялось, що через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях: Львівська - 70, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12, Житомирська - 11 і Рівненська - 1.

Сильний вітер валить дерева і зриває дахи будинків: Україну накрила негода У Львівській області через негоду затримуються п'ять поїздів
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