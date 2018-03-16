Непогода в Украине: Кабмин утвердил план противопаводковых мероприятий

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко утвердил план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации во время схода льда и пропуска наводнений. Об этом сообщает пресс-служба министра.

"Несмотря на наступление календарной весны, имеем уже с завтрашнего дня существенное ухудшение погодных условий почти по всей территории Украины. Поэтому, я подчеркиваю - чрезвычайные погодные ситуации, которые возникали в конце 2017-2018 года с отключением электроснабжения, гололедом, налипание снега, штормовым ветром - еще раз подтвердили актуальность разработанных и утвержденных региональных планов", - заявил Зубко.

Он напомнил, что в ближайшие дни две трети магистралей страны будет под красным уровнем угрозы.

Также во время заседания штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Зубко утвердил план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации во время схода льда и пропуска наводнений.

Согласно плану, будут созданы восемь районных центров оперативного реагирования. По каждому району будет сформирована межведомственная группа сил с общей численностью 43 тыс. личного состава и более 1,5 тыс. техники.

Напомним, 17 и 19 марта ожидается два средней активности циклона. Первый из них 17 марта выйдет с Балкан и будет перемещаться через Молдову. 18 числа циклон выйдет за пределы Украины. И на смену ему придет другой. Но под его влиянием будет юго-запад Украины. 19 он начнет двигаться, ухудшая состояние погодных условий в центральных, южных и частично восточных территориях.