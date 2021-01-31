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Непогода в Украине: север, юг и центр снова накроет снегом

Автор: РБК-Украина

Завтра, 1 февраля 2021 года, снова ожидается непогода в Украине. По данным синоптиков, север, юг и центр снова накроет снегом.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в большинстве северных, центральных, а также Харьковской, Одесской, Николаевской областях будет идти снег, прирост снежного покрова составит от 5 до 10 сантиметров.

Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях ожидается снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах северных, центральных и Харьковской областей гололедица.

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"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 31 января непогода обесточила почти 70 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил правительству модернизировать электросети, чтобы предотвратить массовое обесточивание при плохой погоде.

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