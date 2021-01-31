ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Негода в Україні: північ, південь і центр знову накриє снігом

Автор: РБК-Україна

Завтра, 1 лютого 2021 року, знову очікується негода в Україні. За даними синоптиків, північ, південь і центр знову накриє снігом.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в більшості північних, центральних, а також у Харківській, Одеській, Миколаївській областях йтиме сніг, приріст снігового покриву складе від 5 до 10 сантиметрів.

Вдень в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних та Харківської областей ожеледиця.

Популярні новини

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання окремих населених пунктів і порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 31 січня негода знеструмила майже 70 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський вже доручив уряду модернізувати електромережі, щоб попереджувати масове знеструмлення при поганій погоді.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрснегДСНС