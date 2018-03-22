Непогода в Украине: проезд по дорогам государственного значения обеспечен

Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное

В Украине несмотря на непогоду проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"Проезд по дорогам государственного значения и на их перевальных участках обеспечен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 8 утра 22 марта 2018 года в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях местами наблюдается небольшой снег, температура воздуха составляет 2-6 градусов мороза. На остальной территории страны без осадков.

"Покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное, в Днепропетровской и Донецкой областях гололедица. Средняя температура воздуха в ночное время 2-10 градусов мороза. На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия местами мокрое и заснеженное. Запрет движения не применялся", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 22 марта 2018 года.