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Негода в Україні: проїзд дорогами державного значення забезпечено

НовиниІнфраструктура    22.03.2018 - 10:29
Фото: негода в Україні (ukravtodor.gov.ua)
Фото: негода в Україні (ukravtodor.gov.ua)

Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене

В Україні незважаючи на негоду проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

"Проїзд дорогами державного значення та на їх перевальних ділянках забезпечено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 8 ранку 22 березня 2018 року у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях місцями спостерігається невеликий сніг, температура повітря становить 2-6 градусів морозу. На решті території країни без опадів.

"Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене, у Дніпропетровській та Донецькій областях ожеледиця. Середня температура повітря в нічний час 2-10 градусів морозу. На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття місцями мокре та засніжений. Заборона руху не застосовувалась", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 березня 2018 року.

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, Укравтодор
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