Негода в Україні: проїзд дорогами державного значення забезпечено

Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене

В Україні незважаючи на негоду проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

"Проїзд дорогами державного значення та на їх перевальних ділянках забезпечено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 8 ранку 22 березня 2018 року у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях місцями спостерігається невеликий сніг, температура повітря становить 2-6 градусів морозу. На решті території країни без опадів.

"Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене, у Дніпропетровській та Донецькій областях ожеледиця. Середня температура повітря в нічний час 2-10 градусів морозу. На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття місцями мокре та засніжений. Заборона руху не застосовувалась", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 березня 2018 року.