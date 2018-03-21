Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 22 марта

22 марта в Украине существенных осадков не ожидается

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины завтра, 22 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

"22 марта в Украине без существенных осадков, только ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, в западных областях 10-15 градусов мороза; днем в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Крыму ночью около 0 градусов, днем 1-6 градусов тепла.

22 марта в Украине без существенных осадков, только ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму снег. На... Опубликовано Украинский гидрометцентр 21 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 21 марта, в большинстве областей ожидается снег и метели. Так, по данным Гидрометцентра, 21 марта утром в большинстве областей Украины ожидается снег и метели. В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, днем местами небольшой снег.