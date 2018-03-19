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Непогода в Украине: обесточенными остаются почти 130 населенных пунктов

НовостиОбщество    19.03.2018 - 08:32
Фото: непогода Украине (РБК-Украина)
Фото: непогода Украине (РБК-Украина)

Непогода в Украине не повлияла на работу аэропортов

В результате непогоды в Украине по состоянию на утро 19 марта обесточенными остаются почти 130 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) и срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17 Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская - 2.

В то же время движение автомобильного транспорта на трассах обеспечено. В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что резкого потепления в Украине не будет.

 

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Непогода в Украине: ночью обесточены 134 населенных пункта
Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, обесточен
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