Непогода в Украине: обесточенными остаются почти 130 населенных пунктов

В результате непогоды в Украине по состоянию на утро 19 марта обесточенными остаются почти 130 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) и срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17 Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская - 2.

В то же время движение автомобильного транспорта на трассах обеспечено. В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что резкого потепления в Украине не будет.