Негода в Україні: проїзд дорогами державного значення забезпечено

В Україні, незважаючи на негоду, проїзд дорогами державного значення та на їх перевальних ділянках забезпечено. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

"Проїзд дорогами державного значення та на їх перевальних ділянках забезпечено. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно 1120 одиниць техніки та 1470 робітників, в черговому режимі - 891 одиниця техніки та 1200 робітників", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, протягом доби погодні умови на більшій території України визначав активний циклон, який на ранок 19 березня перемістився із західних та південних областей у східному напрямку.

Так, сьогодні вранці сильний сніг спостерігається у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та південно-східних частинах Полтавської і Черкаської областей.

Як зазначається, за прогнозами синоптиків, сьогодні, 19 березня 2018 року, сильний сніг та хуртовини очікуються у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях; у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях очікується мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на решті території без опадів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті негоди в Україні станом на ранок 19 березня знеструмленими залишаються майже 130 населених пунктів.