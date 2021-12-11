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Непогода в Украине: остаются без света 55 населенных пунктов в трех областях

Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и срабатывания систем ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в трех областях, а именно:

  • Киевская - 25,
  • Житомирская - 21,
  • Черниговская - 9.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня почти на всей территории Украины будет идти дождь, а на Западе - со снегом. Осадки обойдут только восточные области.

Добавим, в Украине на эти выходные будут как дожди, так и снегопады. Температура воздуха сегодня будет преимущественно плюсовая, а в воскресенье похолодает.

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