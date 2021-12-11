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Негода в Україні: залишаються без світла 55 населених пунктів у трьох областях

Автор: Марія Кучерявець

В Україні через погіршення погодних умов без світла залишаються 55 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), та спрацювання систем ЛЕП, залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у тьох областях, а саме:

  • Київська - 25,
  • Житомирська - 21,
  • Чернігівська - 9.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні майже на всій території України йтиме дощ, а на заході - зі снігом. Опади оминуть лише східні області.

Додамо, в Україні на ці вихідні будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря сьогодні буде переважно плюсова, а в неділю похолодає.

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