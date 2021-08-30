Непогода в Украине оставила без света 126 населенных пунктов

По состоянию на утро, 30 августа, в результате осложнения погодных условий обесточены 126 населенных пунктов. Без света остались жители в трех регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07:00 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В частности, из-за ухудшения погоды жители остались без света в таких областях:
Как сообщают в ГСЧС, к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня большинство территорий Украины накроют сильные дожди только на востоке и частично на юге ожидается жаркая погода - до +35.