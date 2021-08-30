UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Непогода в Украине оставила без света 126 населенных пунктов

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 30 августа, в результате осложнения погодных условий обесточены 126 населенных пунктов. Без света остались жители в трех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности, из-за ухудшения погоды жители остались без света в таких областях:

  • Киевская - 88 населенных пунктов;
  • Черниговская - 34 населенных пункта;
  • Житомирская - 4 населенных пункта.

Как сообщают в ГСЧС, к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня большинство территорий Украины накроют сильные дожди только на востоке и частично на юге ожидается жаркая погода - до +35.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГСЧСГидрометцентр