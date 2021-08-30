RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Негода в Україні залишила без світла 126 населених пунктів

Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 30 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 126 населених пунктів. Без світла залишились жителі в трьох регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, через погіршення погоди жителі залишилися без світла в таких областях:

  • Київська - 88 населених пунктів;
  • Чернігівська - 34 населених пункти;
  • Житомирська - 4 населених пункти.

Як повідомляють в ДСНС, до відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні більшість територій України накриють сильні дощі, лише на сході та частково на півдні очікується спекотна погода - до +35.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніДСНСГідрометцентр