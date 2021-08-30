Негода в Україні залишила без світла 126 населених пунктів

Станом на ранок, 30 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 126 населених пунктів. Без світла залишились жителі в трьох регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 07:00 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, через погіршення погоди жителі залишилися без світла в таких областях:
Як повідомляють в ДСНС, до відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні більшість територій України накриють сильні дощі, лише на сході та частково на півдні очікується спекотна погода - до +35.