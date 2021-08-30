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Непогода в Украине оставила без света 126 населенных пунктов

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 08:31
Непогода в Украине оставила без света 126 населенных пунктов Фото: непогода в Украине оставила без света 126 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 30 августа, в результате осложнения погодных условий обесточены 126 населенных пунктов. Без света остались жители в трех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности, из-за ухудшения погоды жители остались без света в таких областях:

  • Киевская - 88 населенных пунктов;
  • Черниговская - 34 населенных пункта;
  • Житомирская - 4 населенных пункта.

Как сообщают в ГСЧС, к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня большинство территорий Украины накроют сильные дожди только на востоке и частично на юге ожидается жаркая погода - до +35.

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