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Негода в Україні залишила без світла 126 населених пунктів

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 08:31
Негода в Україні залишила без світла 126 населених пунктів Фото: негода в Україні залишила без світла 126 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 30 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 126 населених пунктів. Без світла залишились жителі в трьох регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, через погіршення погоди жителі залишилися без світла в таких областях:

  • Київська - 88 населених пунктів;
  • Чернігівська - 34 населених пункти;
  • Житомирська - 4 населених пункти.

Як повідомляють в ДСНС, до відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні більшість територій України накриють сильні дощі, лише на сході та частково на півдні очікується спекотна погода - до +35.

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