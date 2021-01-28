Непогода в Украине: около 300 населенных пунктов остались без света

В ряде областей Украины из-за непогоды произошло обесточивание населенных пунктов. По состоянию на 18:00 без света оставались свыше 270 населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Проблемы с электроснабжением из-за непогоды возникли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях.

В Одесской области без света 153 населенных пунктов, в Николаевской - 63, в Кировоградской - 53, а в Киевской области - 4.

Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, сегодня некоторые области Украины накрыла непогода. Украинцев предупреждали о возможном обесточивании и проблемах в движении транспорта.

Как писало РБК-Украина, больше всего от непогоды страдает Одесская область, где пришлось перекрыть дороги и отменить авиарейсы.

Кроме того, из-за осложнения погодных условий в Одессе пострадали около 60 человек, семерых госпитализировали.