Негода в Україні: близько 300 населених пунктів залишилися без світла

У низці областей України через негоду сталося знеструмлення населених пунктів. Станом на 18:00 без світла залишалися понад 270 населених пунктів.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Проблеми з електропостачанням через негоду виникли в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Київській областях.
В Одеській області без світла 153 населених пунктів, у Миколаївській - 63, у Кіровоградській - 53, а в Київській області - 4.
Зараз бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, сьогодні деякі області України накрила негода. Українців попереджали про можливе знеструмлення та проблеми в русі транспорту.
Як писало РБК-Україна, найбільше від негоди потерпає Одеська область, де довелося перекрити дороги та скасувати авіарейси.
Крім того, через ускладнення погодних умов в Одесі постраждали близько 60 людей, сімох госпіталізували.