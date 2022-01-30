Непогода в Украине обесточила 63 населенных пункта в трех областях

В Украине 30 января без света остались 63 населенных пункта в трех областях. Причиной тому является ухудшение погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Так, по состоянию на 07:00 вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 63 населенных пунктов в таких областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, погода в Украине сегодня, 30 января, будет преимущественно снежной. На юге местами ожидается мокрый снег с дождем.