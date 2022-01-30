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Непогода в Украине обесточила 63 населенных пункта в трех областях

Автор: Мария Кучерявец

В Украине 30 января без света остались 63 населенных пункта в трех областях. Причиной тому является ухудшение погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, по состоянию на 07:00 вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 63 населенных пунктов в таких областях:

  • Житомирская - 53,
  • Хмельницкая - 7,
  • Закарпатская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, погода в Украине сегодня, 30 января, будет преимущественно снежной. На юге местами ожидается мокрый снег с дождем.

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Погода в Украине