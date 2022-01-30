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Негода в Україні знеструмила 63 населені пункти у трьох областях

Автор: Марія Кучерявець

В Україні 30 січня без світла залишилися 63 населені пункти у трьох областях. Причиною тому є погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, станом на 07:00 внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у таких областях:

  • Житомирська - 53,
  • Хмельницька - 7,
  • Закарпатська - 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 30 січня, буде переважно сніжною. На півдні місцями очікується мокрий сніг з дощем.

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