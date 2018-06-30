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Интервью

Из-за непогоды в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях

НовостиОбщество    30.06.2018 - 08:24
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Из-за непогоды в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации украинских синоптиков, в реках Украины до 1 июля 2018 года ожидается подъем уровней воды.

Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +32 Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине до 2 июля
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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