Негода в Україні: знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях

У Дніпропетровській області знеструмлено 74 населених пункти, у Київській - 29, Запорізькій - 3 і Луганській - 30

В Україні через негоду станом на ранок неділі, 1 липня, залишаються без електропостачання 136 населених пунктів у чотирьох областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 136 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Дніпропетровська - 74 н. п., Київська - 29 н. п., Запорізька - 3 н.п. та Луганська - 30 н. п.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 30 червня, з-за негоди в Україні були знеструмлені 384 населених пункти в 10 областях.