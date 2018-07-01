Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Негода в Україні: знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 09:30
Ілюстративне фото (flickr.com)
Ілюстративне фото (flickr.com)

У Дніпропетровській області знеструмлено 74 населених пункти, у Київській - 29, Запорізькій - 3 і Луганській - 30

В Україні через негоду станом на ранок неділі, 1 липня, залишаються без електропостачання 136 населених пунктів у чотирьох областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 136 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Дніпропетровська - 74 н. п., Київська - 29 н. п., Запорізька - 3 н.п. та Луганська - 30 н. п.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 30 червня, з-за негоди в Україні були знеструмлені 384 населених пункти в 10 областях.

Непогода в Києві: очікуються пориви вітру до 18 м/с Негода у Дніпропетровській області: через обірваний електродріт загинув чоловік
Теги публікації: Гідрометцентр, свет, обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся